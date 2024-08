Schiphol investeert miljarden: van bagagekelder tot arbeidsomstandigheden

Schiphol gaat de komende vijf jaar 6 miljard euro investeren om de arbeidsomstandigheden, dienstverlening en infrastructuur van de luchthaven te verbeteren. Dit is volgens Schiphol het grootste investeringsplan ooit in de geschiedenis van de luchthaven.

Topman Pieter van Oord stelt dat Schiphol onder meer de bagagekelder, de klimaatinstallaties, roltrappen, vliegtuigopstelplaatsen en taxibanen onder handen gaat nemen. Tegelijk moeten de arbeidsomstandigheden van alle medewerkers worden verbeterd. Eerder stak Schiphol al 3 miljard euro in uitbreiding en verbetering van de terminals.

Schiphol maakte het plan vanmorgen bekend bij de presentatie van de cijfers over de eerste zes maanden van dit jaar. Daarin vervoerde de luchthaven met 36,1 miljoen flink meer passagiers dan een jaar eerder. Daarmee bleef er onderaan de streep een nettowinst van 224 miljoen over.

Zorgen

Toch heeft Van Oord ook zorgen over Schiphol. Hij spreekt van een succesvolle meivakantie, waarin reizigers "helaas niet werden geholpen door de staat van de infrastructuur" op Schiphol. "Dat is op dit moment verre van wat we als kwaliteitsluchthaven in Nederland willen bieden."

Hij noemt het investeringsplan van 6 miljard euro cruciaal. "Om de tevredenheid van onze passagiers en goede dienstverlening aan onze luchtvaartmaatschappijen terug te brengen."

Zo kampt Schiphol nog altijd met een groot personeelstekort. Eerder bleek uit een enquête van vakbond FNV dat een groot deel van de werknemers, zoals beveiligers en bagage-afhandelaren, zich zorgen maakt over de werkdruk, het ziekteverzuim en veiligheidsrisico's.

Kofferchaos

Ook zal er worden geïnvesteerd in een betere bagageafhandeling. Twee jaar geleden haalde Schiphol nog het nieuws met flinke problemen, toen duizenden koffers achterbleven op de luchthaven en veel passagiers een tijdlang moesten zoeken naar hun bagage.

Onlangs haperde het systeem weer, en dat leidde opnieuw tot honderden achtergebleven koffers en veel gefrustreerde reizigers.