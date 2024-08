Vroegpensioen al tientallen jaren ter discussie: vijf vragen over eerder stoppen met werken

Vroegpensioen: bestaat dat nog?

In de jaren 70 was de werkloosheid hoog in Nederland en werd de regeling Vervroegde uittreding (VUT) in het leven geroepen. Als je eerder stopt, krijg je via je werkgever een maandelijkse uitkering tot aan je pensioen. Zo moest er plek ontstaan voor jongeren op de arbeidsmarkt.

"Een aanbod dat je amper kan afslaan," zegt hoogleraar economie Marike Knoef over de populaire VUT. Volgens Knoef, ook verbonden aan de SER en pensioendenktank Netspar, heeft de VUT alleen niet het gewenste effect gehad. "Het heeft er niet toe geleid dat jongeren makkelijker werk vonden of sneller doorstroomden."

Door de vergrijzing was de VUT niet langer houdbaar en daarom maakte het kabinet-Balkenende II er in 2006 een einde aan. Eerder stoppen met werken kon nog wel via de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU), maar vanaf nu zou een werkgever fors belasting betalen over het eerder laten gaan van medewerkers.