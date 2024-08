Vakbond wil recht op onbereikbaarheid 'om burn-outs te voorkomen'

Veel bedrijven en sommige sectoren hebben al afspraken over telefoneren en mailen buiten werktijd. Verhulp vreest echter dat het lastig is om het recht op onbereikbaarheid in de wet vast te leggen. "Het blijf iets waarover je een goed gesprek moet voeren met je baas. De concrete normen hangen af van de functie en het individu."

De landen die onbereikbaarheid al wel per wet hebben geregeld, geven daar verschillend invulling aan. In sommige gevallen gaat het om een verplichting richting baas en medewerker om onderling afspraken te maken. In andere landen, zoals Australië, is (onbelangrijk) contact buiten werktijd expliciet verboden.

Wet ligt op de plank

Ook symbolisch is het belangrijk om een belverbod in de wet te verankeren, vindt Jong. "Het draagt bij aan de bewustwording dat je in een 24 uurseconomie niet altijd aan hoeft te staan. De maatschappelijke kosten daarvan, maar zeker de kosten voor de mensen zelf, zijn nu te groot."

In 2020 diende de PvdA een wet in om bedrijven en medewerkers te verplichten afspraken te maken over communicatie buiten werktijd. Dat voorstel ligt sindsdien op de plank. Volgende week heeft Jong een kennismakingsgesprek met staatssecretaris Participatie en Integratie Jurgen Nobel (VVD). "Daar ga ik dit weer op tafel leggen."

"Tot nu toe hebben we kabinetten gehad die vooral de werkgevers beschermen als het gaat over arbeidsomstandigheden. We gaan zien of al die partijen die zich recent opgeworpen hebben voor de hardwerkende mensen in Nederland dat nu gaan waarmaken."