Harris hamert op politieke waarden in eerste interview samen met Tim Walz

De Democratische presidentskandidaat Kamala Harris heeft samen met haar vicepresidentskandidaat Tim Walz voor het eerst een groot televisie-interview gegeven. Op de nieuwszender CNN stelde politiek journalist Dana Bash het duo een keur aan vragen over hun beleidsvoornemens. In de antwoorden ging het veel over hun normen en waarden in de politiek.

Op de vraag wat haar plannen zijn op dag 1 van haar presidentschap, kwam Harris met een hele waslijst waaronder het opnieuw invoeren van de kinderbijslag en meer investeringen in kleine bedrijven om de middenklasse te versterken.

Ook viel Harris haar Republikeinse tegenstander Trump aan, onder meer op diens aanpak van de coronacrisis toen hij president was.

Harris werd bevraagd naar haar gewijzigde standpunt over het winnen van schaliegas. Eerder zei ze nog dat ze een verbod wilde, maar daar staat ze nu niet meer achter. Ze zou hebben gezien dat het nemen van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan ook kan zonder een verbod.

Waarden niet veranderd

Toen ze gevraagd werd over de aanpak van illegale immigratie zei ze dat ze de wet zal handhaven, daar waar ze eerder nog pleitte voor het "decriminaliseren" van mensen die de grens oversteken zonder verblijfsvergunning.

Immigratie en de Amerikaanse energievoorziening gelden als belangrijke thema's in de verkiezingen en worden door de Republikeinen gebruikt om Harris mee aan te vallen. Harris benadrukte dat ze weliswaar andere standpunten heeft ingenomen maar dat haar onderliggende waarden niet zijn veranderd.

Tim Walz werd geconfronteerd met verwijten dat hij de indruk zou hebben gewekt dat hij als militair in oorlogsgebieden heeft gediend. Walz erkende dat hij wellicht niet precies is geweest in zijn woordkeuze. En benadrukte dat hij weet wat er leeft bij militairen en dat hij niet wegloopt voor fouten die hij in het verleden heeft gemaakt.

Harris prees haar voorganger Joe Biden in het interview. Ze vertelde hoe ze op een zondag werd gebeld door Biden. Volgens Harris was het meteen duidelijk dat Biden haar zou steunen in haar kandidatuur.

Staakt het vuren in Gaza

Harris hamerde op het belang van een staakt-het-vuren in Gaza. Ze zal Israël militair blijven steunen, zoals ze ook al zei bij de Democratische conventie die vorige week in Chicago werd gehouden. Maar tegelijkertijd komen er te veel onschuldige Palestijnen om in deze oorlog, zei ze.

Het interview was enkele uren eerder opgenomen in een café in de belangrijke swing state Georgia, waar Team Harris op campagne is.