Steun coalitie voor begrotingsplannen kabinet na 'ingewikkeld' nachtelijk overleg

De vier coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB steunen de begrotingsplannen voor 2025 van het kabinet. Na een lang nachtelijk overleg op het ministerie van Financiën, dat tot 04.00 uur duurde, gaf premier Schoof een korte verklaring waarin hij zei "blij" te zijn met een goed resultaat te kunnen komen.

"Ik heb geconstateerd dat de voorstellen van het kabinet echt op steun kunnen rekenen van de vier dragende partijen van dit kabinet", aldus Schoof. Hij wilde niets inhoudelijks zeggen over de plannen.

Voorafgaand aan het overleg leek het erop dat de fractieleiders Wilders, Yesilgöz, Omtzigt en Van der Plas vooral naar het overleg met Schoof en minister van Financiën Heinen waren gekomen om bijgepraat te worden over de begroting. Het kabinet heeft de plannen voor 2025 in relatief korte tijd, in vier dagen, in elkaar gezet.

Tijd

Duidelijk is, gezien het lange en nachtelijke overleg, dat er nogal wat werk is verricht om aan allerlei eisen van de vier partijen in de Tweede Kamer te voldoen. Schoof spreekt over een "ingewikkeld en complex" onderwerp, omdat het gaat over geld voor burgers en bedrijven en ook de overheidsfinanciën. "Daar moet je de tijd voor nemen en niet moeilijk over doen."

Vrijdag zal het kabinet in de ministerraad de begroting formeel afhandelen en daarna gaat die naar de Raad van State.

Het is nog onduidelijk of er vandaag of de komende dagen ook allerlei inhoudelijk nieuws over naar buiten komt. De begroting wordt namelijk officieel pas op Prinsjesdag openbaar gemaakt, dat is over bijna drie weken op de derde dinsdag van september. Maar in de tijd dat de stukken voor de officiële publicatie worden voorbereid, lekt er vaak al nieuws over uit.

Uitwerking

Het is de eerste begroting van het kabinet-Schoof en zal in grote lijnen een eerste uitwerking van het hoofdlijnenakkoord zijn dat de leiders van PVV, VVD, NSC en BBB in mei hebben gepresenteerd. Daarin is bijvoorbeeld afgesproken dat de lasten op arbeid worden verlicht en dat er meer wordt gedaan voor het bedrijfsleven. De accijns op brandstof blijft gelijk.

Verder zijn er voorstellen te verwachten om de armoede te bestrijden en misschien wordt de regeling vroegpensioen voor zware beroepen verlengd. Om dit allemaal te betalen zal een eerste stap worden gezet met bezuinigingen op bijvoorbeeld het ambtenarenapparaat en ontwikkelingssamenwerking.

Overigens presenteert Schoof medio september het regeerakkoord, waar de grotere voorstellen op het gebied van bijvoorbeeld asiel, stikstof en de woningmarkt zijn uitgewerkt voor de komende drie jaar.