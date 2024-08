NRC: Prinses Laurentien al eerder in conflict met ambtenaren

De betrokkenheid van prinses Laurentien bij de hersteloperatie Toeslagen heeft drie jaar geleden al voor conflicten gezorgd met ambtenaren van het ministerie van Financiën. Dat schrijft NRC op basis van gesprekken met meer dan twintig betrokkenen en documenten. Tot nu was alleen bekend dat er problemen waren met de rol van de prinses als medevoorzitter van de Stichting (Gelijk)waardig Herstel.

Woensdag maakte de schoonzus van koning Willem-Alexander, bekend dat ze onmiddellijk stopt met haar werk als voorzitter van deze stichting, die zich sinds vorig jaar bezighoudt met een alternatieve afhandeling van de toeslagenaffaire. "Het allerlaatste dat ik wil is dat het om mij gaat en mensen en organisaties die me aan het hart gaan in verlegenheid te brengen", liet de prinses weten.

De prinses raakte de aflopen maanden steeds meer in opspraak. Ze uitte bijvoorbeeld in het openbaar stevige kritiek op de manier waarop het ministerie van Financiën omgaat met getroffen toeslagenouders. Ook zijn er berichten naar buiten gekomen over het optreden van de prinses, waarbij de term 'grensoverschrijdend gedrag' viel.

Staatssecretaris greep in

Uit het onderzoek van NRC blijkt dat prinses Laurentien al in 2021, dus eerder dan bekend was, botste met ambtenaren van het ministerie en andere betrokkenen. Het ging toen over een regeling voor kinderen van getroffen toeslagenouders.

Een stichting van Laurentien, Missing Chapter Foundation, was met het ministerie bezig een een zogenoemde kindregeling op te zetten. Over allerlei zaken ontstond volgens de krant onenigheid, zoals de inhoudelijke stempel die de prinses wilde drukken op de totstandkoming van de regeling. De krant schrijft dat de prinses de ambtenaren een gebrek aan respect verweet. En ze zou zich denigrerend hebben uitgelaten naar de ambtenaren.

Voormalig staatssecretaris Van Huffelen van Toeslagen zou hebben ingegrepen. Zij besloot dat de prinses alleen nog met twee ambtenaren van het ministerie contact mocht hebben, schrijft de krant op basis van interne stukken. Maar de situatie verbeterde hierdoor niet volledig en zeker één ambtenaar zou de staatssecretaris hebben gevraagd om meer maatregelen tegen de prinses.

In NRC reageert prinses Laurentien op de nieuwe beschuldigingen. Ze herkent zich niet in de situaties schrijft de krant. Ook ontkent ze met de staatssecretaris te hebben gesproken over conflicten of haar werkwijze. Volgens haar stichting is de prinses er juist in geslaagd het vertrouwen van kinderen uit de toeslagenaffaire weer te herstellen.