Rolstoelbasketballers beginnen Paralympische Spelen met overtuigende zege

De Nederlandse rolstoelbasketballers hebben de eerste groepswedstrijd op de Paralympische Spelen overtuigend gewonnen van Australië. In de Bercy Arena in Parijs versloeg de Nederlandse ploeg de Australiërs met 66-55. In een spannende wedstrijd trokken de rolstoelbasketballers de winst pas laat over de streep.

Het eerste kwart leek Nederland nog wat bevangen door de zenuwen en gaf het vier punten toe op Australië. Daarna revancheerde de Nederlandse ploeg zich door het tweede kwart naar zich toe te trekken, maar dat was nog niet genoeg om op gelijke hoogte met Australië te komen.

Bondscoach Cees van Rootselaar en zijn staf bleken de basketballers in rust een flinke peptalk te hebben gegeven. Het derde kwart werd overtuigend gewonnen met 16-10. Waarna achteraf bleek dat dat slechts het voorproefje voor het vierde kwart betekende. Daarin gaven de Nederlandse rolstoelbasketballers de Australiërs het nakijken.

Driepunter

Quinten Zantinge wist halverwege het laatste kwart de eerste en de enige Nederlandse driepunter van de wedstrijd te gooien en bracht het verschil naar zes. De adrenaline deed hem goed want niet veel later bracht Zantinge het verschil zelfs naar acht.

Drie minuten voor het einde - met een achterstand van veertien punten - vroeg Australië als laatste strohalm nog een time-out aan, maar het mocht niet baten. Met 66-55 hebben de rolstoelbasketballers

Flinke kluif

Bondscoach Van Rootselaar wond er voorafgaand aan het toernooi geen doekjes om. Zonder medaille is het voor de Nederlandse rolstoelbasketballers geen geslaagd toernooi. Maar de ploeg heeft nog een lange weg te gaan.

De andere wedstrijd in groep B ging tussen de Verenigde Staten en Spanje. De gedoodverfde winnaar van de groep, de VS, won die wedstrijd met 66-56. Met de Verenigde Staten, Spanje en Australië in de poule heeft Nederland met een pittige groepsfase te maken.

Zaterdag wacht de Nederlandse rolstoelbasketballers een flinke kluif. Dan neemt de ploeg van Van Rootselaar het op tegen de VS, dat niet alleen regerend wereldkampioen is maar ook het goud won op de Paralympische Spelen van Tokio in 2021.

Weg omhoog

Toen waren de Nederlandse rolstoelbasketballers er niet bij; de laatste keer dat de Nederlandse mannen meededen aan de Paralympische Spelen was in 2016 in Rio. In Brazilië behaalden de mannen toen een zevende plek. De laatste keer dat de mannen een medaille haalden op de Paralympische Spelen was in 2000 in Sydney, toen veroverde de ploeg het zilver.

Na de deceptie van het mislopen van de Spelen in Tokio werd de weg omhoog weer ingezet. Op het Europees kampioenschap in 2021 in Madrid wonnen de rolstoelbasketballers goud, vorig jaar in Rotterdam moest de ploeg genoegen nemen met het brons. In de halve finale verloor Nederland van Spanje (57-76).