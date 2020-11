'Als het niet loopt bij FC Utrecht, is duel met Ajax nog veel belangrijker'

"Ik geloof erin dat FC Utrecht nog een stap kan maken", zegt de voormalige aanvoerder, die tussen 2006 en 2010 actief was voor de club. "Ik heb Frans van Seumeren zien komen en van dichtbij meegemaakt hoe hij met alle geduld aan dit project begonnen is."

FC Utrecht ontvangt zondag (aftrap 12.15 uur) Ajax in de eredivisie. Het duel is te volgen via Langs de Lijn op NPO Radio 1 en een liveblog op NOS.nl en de NOS-app. De samenvatting is te zien in Studio Sport om 19.00 uur op NPO 1.

"De kunst is om op de juiste manier met alle emoties om te gaan", meent Van Dijk. "Als het draait, word je extra gemotiveerd door de supporters. Maar als het niet loopt bij de ploeg, is deze wedstrijd onder de aanhang nog veel belangrijker. Dan neemt de druk van buitenaf alleen maar toe."

Het belangrijkste verzoek van Utrecht aan de KNVB voor dit seizoen werd namelijk afgewezen. Clubeigenaar Van Seumeren wilde het duel met Ajax zo laat mogelijk in het seizoen op de kalender, in de hoop dat er tegen die tijd weer fans in het stadion aanwezig mochten zijn. Na de niet gespeelde bekerfinale kan dit er nog wel bij, mopperen ze in Utrecht.

Deze editie valt volgens hem meer in die tweede categorie, al blijft het in coronatijd voor één keer rustig op de tribunes in Stadion Galgenwaard.

In mijn ogen is het voor de stap naar de top nog te vroeg voor FC Utrecht. En AZ is op dit moment ook nog een stuk verder.

Utrecht staat teleurstellend achtste. Door onnozel puntenverlies tegen mindere goden is de achterstand op de ploegen bovenin nu al enorm. "In mijn ogen is het voor de stap naar de top nog te vroeg. En AZ is op dit moment ook nog een stuk verder."

"Die steun van de supporters mis je wel. Dat merk je zeker in zo'n wedstrijd", spreekt Van Dijk uit ervaring. "Maar je wordt in de aanloop naar de wedstrijd wel op de belangen gewezen. Dat krijgt je als speler echt wel duidelijk mee."

"Het is een gegeven dat de wedstrijd leeft. Het is een gegeven dat de twaalfde man wezenlijk invloed heeft. Dat je dat moet missen, is wel vervelend", aldus Van der Maarel. "Dat het bij ons beter moet, dat is ook duidelijk. Als alles klopt bij ons, dan maken we een kans."

René Hake is vanuit Jong Utrecht doorgeschoven om zondag de coaching voor zijn rekening te nemen. Verdediger Mark van der Maarel beseft dat er desondanks geen excuses zijn, want het publiek verwacht eerherstel na de blamage van vorige week bij Heracles (4-1).

"Het zegt natuurlijk genoeg dat ze hem zo makkelijk hebben laten gaan", benadrukt Van Dijk. "Als die klik er wel was, had de club zich bij de onderhandelingen wel anders opgesteld. Om het geld was het heus niet te doen."

Generatiegenoten Jordy Zuidam (technisch beleid) en Joost Broerse (commercieel) zijn na hun spelerscarrières nu actief in de directie van FC Utrecht. Rick Kruys is assistent-trainer. Van Dijk doet op dit moment niets meer in de voetballerij.

"Mark is een goeie gozer. Bescheiden, heel rustig en met een geweldige instelling. In mijn tijd had hij Tim Cornelisse nog voor zich, destijds een van de betere backs op de Nederlandse velden."

"Maar dat is ook het dilemma voor de club. Als je verzorgd voetbal nastreeft, moet je ook echt zeker weten dat je dat kunt laten zien. Anders nemen de supporters daar geen genoegen mee en willen ze gewoon een ploeg zien die voor de punten knokt."

Litteken

Vermaard schoffelaar Van Dijk is zijn wilde haren kwijt. Want die had hij, in de tijd dat hij recordhouder rode kaarten was in de eredivisie. "Het voetbal is beter en mooier als je emoties onder controle hebt", zegt hij nu.

Voor zijn trap op de borst van Sneijder kreeg Van Dijk vijf wedstrijden schorsing. "Daar baal ik wel van", betuigt hij veertien jaar later zijn spijt. "Onderling hebben we daarna overigens geen problemen meer gehad. Wat veel mensen niet weten, is dat ik een litteken op mijn oor heb overgehouden aan mijn carrière. Na een overtreding van Sneijder op mij..."