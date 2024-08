Amerikaans ministerie akkoord met levering Patriot-lanceerinrichtingen aan Nederland

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is akkoord met de levering aan Nederland van twee Patriot-lanceerinrichtingen, Patriot-apparatuur en upgrades voor apparatuur die al in Nederland is. Het nieuwe materieel kost Nederland zo'n 200 miljoen euro.

Het Amerikaans parlement moet de order nog goedkeuren. In de brief waarin het Congres op de hoogte wordt gebracht, staat dat Nederland met de levering zijn eigen defensie kan versterken, regionale bedreigingen het hoofd kan bieden en operaties met bondgenoten kan ondersteunen.

Met de levering zijn ook Amerikaanse belangen gediend, zegt het ministerie, omdat Nederland aan de politieke stabiliteit en economische vooruitgang in Europa bijdraagt.

Drie vuureenheden

Het Patriot-luchtverdedigingssysteem kan helikopters, bemande en onbemande vliegtuigen, ballistische raketten en kruisraketten uitschakelen tot een hoogte van ongeveer 20 kilometer en tot een afstand van 60 kilometer. Nederland heeft drie vuureenheden met elk een eigen radar, vuurleidingscentrale en meerdere lanceerinrichtingen.

Vorig jaar leverde Nederland twee lanceerinrichtingen aan Oekraïne, afkomstig uit de reserve. Het is onduidelijk of de aanvraag voor nieuwe als vervanging van deze moet worden gezien.