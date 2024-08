Drie agenten gewond bij confrontatie met Poolse voetbalsupporters op de Dam

Drie politieagenten zijn gewond geraakt bij een confrontatie met supporters van de Poolse voetbalclub Jagiellonia Białystok op de Dam. Twee Polen zijn aangehouden. Dat meldt de lokale omroep AT5.

De voetbalsupporters hadden zich op de Dam verzameld voorafgaand aan de wedstrijd tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena. Op beelden van de omroep is te zien dat een groep supporters stoelen naar agenten en een bus van de Mobiele Eenheid gooit. Ook hebben de supporters pepperspray naar de agenten gespoten.

Veiligheidsrisicogebied

Het gebied rond de Arena is daarna aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Iedereen in het gebied mag preventief gefouilleerd worden.

Een van de gearresteerden had vuurwerk bij zich en droeg een trui met daarop de letters ACAB, dat staat voor 'all cops are bastards'. De andere aangehouden supporter was betrokken bij de vechtpartij op de Dam. Hij had een zogenoemde ploertendoder bij zich; een uitschuifbare wapenstok met een verzwaard uiteinde. Het wapen is in Nederland verboden.

De agenten zijn in het ziekenhuis onderzocht, aldus een woordvoerder. Hij kan niets zeggen over de ernst van de verwondingen.