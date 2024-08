Tafeltennisduo Van Zon/Montanus verliest in achtste finales van China

Paralympische Spelen bij de NOS

De Paralympische Spelen duren tot en met zondag 8 september. Vrijwel alle wedstrijden met Nederlandse deelnemers zijn live te volgen via de streams op NOS.nl, in de NOS-app en via de NOS Live-app op je tv. Daarnaast wordt er ook elke dag op NPO 1 live sport uitgezonden, donderdag vanaf 16.40 uur.

Elke dag is er NOS Studio Para Parijs, een late night programma van ongeveer 50 minuten gepresenteerd door Eline de Zeeuw. Het programma is de eerste vier avonden te zien op NPO 1 en vervolgens op NPO 3. Donderdag is de uitzending opgeknipt, in een eerste deel van 17.25 uur tot 17.50 uur en een tweede deel van 23.25 uur tot 23.45 uur.

Ook in de NOS Sportjournaals aan het begin van de avond wordt plek ingeruimd voor de paralympische prestaties.