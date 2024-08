Coach Nederlandse zwemmers verruilt KNZB voor Vlaamse Zwemfederatie

In 1996 startte Faber zijn loopbaan als zwemtrainer bij De Water Kip in Barneveld. Van 2008 tot 2016 was hij bondscoach van de paralympische zwemmers. Tijdens Rio 2016 behaalde Nederland een recordscore van vier goud, zes zilver en elf brons.

Na het succes van Rio werd Faber coach van het High Performance Center in Amsterdam. Van 2021 tot 2023 combineerde hij die functie met een positie als hoofdcoach van de Nederlandse zwemploeg.

Succesvol op schoolslag

Faber was tijdens de laatste twee Olympische Spelen succesvol met de schoolslagzwemmers die hij in Amsterdam onder zijn hoede had. In 2021 greep Kamminga een zilveren medaille op zowel de 100 als 200 school. Tijdens de laatste Zomerspelen, in Parijs, veroverden Schouten en Corbeau brons op de 200 school. Kamminga viel in de Franse hoofdstad buiten de prijzen.

Wie Faber als coach gaat opvolgen is nog niet bekend. Per 1 september is oudgediende Jacco Verhaeren door de KNZB aangesteld als Performance Strateeg Topzwemmen. De man achter de successen van Inge de Bruijn, Ranomi Kromowidjojo en Pieter van den Hoogenband combineert die werkzaamheden met zijn functie binnen het managementteam van wielerploeg Visma-Lease a Bike.

Verhaeren is aangesteld om bij de KNZB een nieuwe organisatie op poten te zetten, iets dat hij eerder ook al in Australië en Frankrijk met succes deed. In de toekomstige constructie van het nationale zwemprogramma wordt Eindhoven per 2026 het enige High Performance Center van de zwembond.