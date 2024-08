Man (67) vrijgesproken van moord op echtgenote omdat hij sliep

Een man van 67 uit Veghel is vrijgesproken van de moord op zijn vrouw in september vorig jaar. De vrouw werd door hem gewurgd met het snoer van een bedlampje in hun huis. De rechtbank oordeelt dat hij dat deed in zijn slaap en dat er dus geen sprake was van opzet. Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden zeven jaar cel geëist voor doodslag.

De man belde na de wurging zelf de hulpdiensten. Hij bekende dat hij zijn vrouw om het leven heeft gebracht, maar heeft verklaard dat hij zich er niets van kan herinneren.

De kinderen van de man hebben altijd gezegd dat ze zich niet kunnen voorstellen dat hun vader zijn vrouw zou vermoorden. Zelf verklaarde de man dat zijn slaapstoornis een oorzaak zou kunnen zijn van de daad. Hij slikte eerder medicatie vanwege die slaapstoornis en had sinds hij daarmee was gestopt weer last van enge dromen.

Spieren niet verlamd

De man werd door twee neurologen onderzocht. Die konden niet uitsluiten dat er bij de man sprake was van spieractiviteit in zijn slaap. Ook leed hij aan geheugenverlies. De rechtbank vindt het aannemelijk dat de verdachte tijdens het incident leed aan de slaapstoornis RBD, een stoornis waarbij iemand slaapt maar de spieren niet of onvoldoende verlamd zijn.

"Volgens de neurologen, psycholoog en psychiater komt het bovendien oprecht over dat de man geen herinnering heeft aan het wurgen. Dit klopt volgens de neurologen met het gegeven dat iemand die in zijn slaap onder invloed van deze stoornis iets doet en dan niet gewekt wordt, daar geen herinnering aan kan hebben", aldus de rechtbank.

Omroep Brabant schrijft dat de man deze week al was vrijgelaten uit de gevangenis.