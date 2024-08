Verstappen: 'Niet verwacht dat we het zo moeilijk zouden krijgen'

Wordt het zes keer op rij? Of pakt Max Verstappen in Italië de winnende draad weer op? In Monza zal duidelijk worden of het Formule 1-seizoen echt gaat kantelen. Geen enkele coureur is torenhoog favoriet in Lombardije. De tijd dat Verstappen fluitend naar het podium reed is voorbij. "We hebben niet meer de snelste auto. Dat geldt voor elk circuit."

De concurrentie is moordend. McLaren en Mercedes hebben een wagen die in staat is te winnen. Ferrari serveert in eigen huis verse updates. En Red Bull Racing? Verstappens equipe droomt van pikordeherstel.

De renstal domineerde in het voorjaar, maar staat sinds de lente onder druk. "Het is heel moeilijk om te achterhalen waar het mis is gegaan, maar we weten nu wel in welke hoek de problemen zitten", vertelt Verstappen. "Het is zaak de issues zo snel mogelijk op te lossen. Daar werken we keihard aan."

Snelheidstempel

Winnen in 'snelheidstempel' Monza is voor Red Bull Racing verre van vanzelfsprekend. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez is zelfs de enige coureur in de top acht van het WK die dit jaar nog geen zege heeft geboekt. Ook Verstappen staat al lang droog, zeker voor zijn doen.

Op 23 juni won de regerend kampioen zijn laatste race: de Grand Prix van Spanje. Daarna waren George Russell, Lewis Hamilton (2x), Oscar Piastri en Lando Norris hem de baas.