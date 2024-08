Taakstraf voor mannen die Pegida-voorman in Arnhem belaagden

In Arnhem heeft de politierechter acht mannen veroordeeld tot honderd uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. Die straffen kregen ze voor hun betrokkenheid bij de ongeregeldheden in Arnhem begin dit jaar rond een actie van Pegida-voorman Edwin Wagensveld.

Wagensveld had die dag toestemming voor een demonstratie op het Jansplein in Arnhem. Hij wilde daar een koran in brand steken. Er was ook een tegendemonstratie aangekondigd, die van de burgemeester op een ander plein gehouden moest worden.

Openlijke geweldpleging

De demonstranten gaven daar geen gehoor aan en toen Wagensveld de koran in brand wilde steken, braken enkele tegendemonstranten door de linie van de Mobiele Eenheid heen en belaagden hem. Daarmee maakten ze zich volgens de rechter schuldig aan openlijke geweldpleging.

"Het is volstrekt begrijpelijk dat u opkwam tegen de verbranding van de koran en dat u daartegen wilde demonstreren", aldus de rechter. "Maar u hebt het laten ontaarden in geweld. Wagensveld maakte gebruik van zijn demonstratierecht en de politie deed gewoon haar werk."

Recht om te demonstreren

De mannen hadden die dag moeten luisteren naar de politie. Omdat ze dat niet deden is een straf volgens de politierechter passend.

De voorwaardelijke celstraffen zijn niet bedoeld om de mannen van demonstreren te weerhouden, zegt de rechter. Wel moeten deze straffen de mannen afschrikken om geweld te gebruiken bij nieuwe demonstraties.

De rechter onderstreepte verder dat iedereen het recht heeft te demonstreren. "Dat is een belangrijk recht in onze democratie."