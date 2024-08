Duitse regering kondigt asielmaatregelen aan na dodelijke mesaanval Solingen

De Duitse regering is het naar aanleiding van de dodelijke aanslag in Solingen eens geworden over nieuwe asielmaatregelen. Bij de aanval tijdens een feest rond het 650-jarig bestaan van de stad kwamen drie mensen om het leven en raakten acht mensen gewond.

In de lijst met maatregelen die de overheid presenteerde staat onder meer dat asielzoekers die zich al in een ander EU-land hebben gemeld geen recht meer hebben op een uitkering in Duitsland.

Ook wil de overheid dat asielzoekers en vluchtelingen hun verblijfsstatus verliezen als ze "zonder dwingende reden" zijn teruggereisd naar hun thuisland, meldt minister van Binnenlandse Zaken Faeser. Voor Oekraïners en mensen die de begrafenis van een familielid willen bijwonen wordt een uitzondering gemaakt.

Wapenwet

De wapenwet wordt eveneens aangescherpt. Er moet een messenverbod komen bij volksfeesten en andere evenementen, melden Faeser en justitieminister Buschmann. Ook is het de bedoeling dat deelstaten meer bevoegdheden krijgen om controles op wapens uit te voeren.

Daarnaast wil de overheid "gewelddadig islamisme" bestrijden door het gebruik van gezichtsherkenning uit te breiden. De regering wil opsporingsautoriteiten de bevoegdheid geven om foto's die bij veiligheidsdiensten bekend zijn te vergelijken met publiek toegankelijke afbeeldingen op sociale media.