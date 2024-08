Baanwielrenner Bangma prolongeert paralympische titel op achtervolging

Baanwielrenner Tristan Bangma heeft op de Paralympische Spelen in Parijs zijn titel op de vier kilometer achtervolging geprolongeerd. Het is alweer het tweede goud in Parijs, Caroline Groot sleepte eerder op de dag het eerste goud binnen op de tijdrit bij het baanwielrennen.

Bangma bleef in de finale samen met zijn piloot Patrick Bos zijn concurrent Stephen Bate uit het Verenigd Koninkrijk ruimschoots voor. Bangma reed naar een tijd van 3.55,439 terwijl de Brit een tijd van 3.57,652 liet noteren.

Halverwege de achtervolging lag Bangma al ruim anderhalve seconde voor op de Brit, die een duo vormt met piloot Chris Latham.

Bovendien lag de Nederlandse baanwielrenner op koers voor een nieuw wereldrecord dat hij een paar uur daarvoor in de kwalificatie ook al had verbeterd. Toen reed het Nederlandse duo naar een tijd van 3.55,396.

Herhaling van Tokio

De paralympische finale in Parijs was een herhaling van de finale van Tokio in 2021. Ook toen streed Bangma tegen de Engelsman Bate. Destijds diende Bate slechts als lokaas voor Bangma en zijn piloot Bos, na 3.400 meter werd het Britse duo ingehaald door de Nederlanders.

Op hetzelfde onderdeel viel Vincent ter Schure naast het podium. In de strijd om de brozen medaille moest de baanwielrenner het afleggen tegen de Italiaan Lorenzo Bernard en zijn piloot.

De twee Italianen wonnen overtuigend het brons, Ter Schure en zijn piloot Timo Fransen kwamen meer dan drie seconden later over de streep.

Bekijk hieronder de gouden race van Bangma en zijn piloot Bos in Parijs: