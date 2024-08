F-16 stort neer in Oekraïne, vermoedelijk na fout van piloot

In Oekraïne is een F-16 neergestort. Dat melden meerdere Amerikaanse media. De gevechtsvliegtuigen die gemaakt worden in de VS worden sinds eind juli actief ingezet in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

Volgens Amerikaanse functionarissen is het toestel niet neergeschoten door vijandelijk vuur en lijkt het op een fout van de piloot. Het Nederlandse ministerie van Defensie zegt tegen de NOS geen uitspraak te kunnen doen over het bericht vanwege de operationele veiligheid.

De F-16 stortte neer tijdens een grote Russische raketaanval die op verschillende Oekraïense regio's werd uitgevoerd. Over de toestand van de piloot is nog niets bekend.

De VS stuurde onlangs zes toestellen naar Oekraïne. Nederland heeft in samenwerking Denemarken tientallen gevechtsvliegtuigen van dit type toegezegd, waarvan een aantal is geleverd.