F-16 stort neer in Oekraïne, meerdere lezingen over oorzaak

In Oekraïne is een F-16 neergestort. Dat melden meerdere Amerikaanse media. De Oekraïense legertop bevestigt het neerstorten van het gevechtsvliegtuig. Het is het eerste toestel van dit type dat Oekraïne nu verliest.

De piloot is omgekomen. De Oekraïense luchtmacht heeft bevestigd dat de ervaren gevechtsvlieger Moonfish in het toestel zat. Volgens Oekraïne is het toestel neergestort terwijl het Russische raketten onderschepte. Amerikaanse functionarissen stellen dat het toestel niet is neergeschoten door vijandelijk vuur en dat het lijkt op een fout van de piloot.

De gevechtsvliegtuigen die gemaakt worden in de VS worden sinds eind juli actief ingezet in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

De VS stuurde onlangs zes toestellen naar Oekraïne. Nederland heeft in samenwerking met Denemarken tientallen gevechtsvliegtuigen van dit type toegezegd, waarvan een aantal is geleverd.