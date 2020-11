Veldrijder Van der Haar: 'Liever aanvallend ten onder dan stilzwijgend derde'

Wil hij voor de tweede keer Europees kampioen worden, dan moet Lars van der Haar zondagmiddag in Rosmalen afrekenen met de twee crossers die de eerste veldritten van het seizoen domineerden. De Belgen Toon Aerts en Eli Iserbyt verdeelden de buit in de eerste zes wedstrijden: beiden wonnen er drie. "Of ik er voorbij kan, weet ik niet", zegt Van der Haar. "Maar ik ga de kans zeker proberen te grijpen. Ik denk dat ik liever aanvallend ten onder ga, dan dat ik stilzwijgend derde word. Ik hoop op een superdag."

Aan strijdlust ligt het niet bij de 29-jarige Van der Haar, afgelopen weekend tweede achter Iserbyt in de loodzware Koppenbergcross, met finish op de kasseienhelling die bekend is uit de Ronde van Vlaanderen. Het was alweer zijn derde podiumplaats van het seizoen. "Het gaat de laatste weken heel goed. Er zit een mooi stijgende lijn in. Ik heb een paar wedstrijden gereden die me goed lagen en waar ik een goed resultaat verwachtte. Het is wel heel mooi dat dat ook lukte. Er zijn er nog steeds één of twee beter, maar dat hoop ik dit weekend om te gooien."

Vijf jaar geleden werd Van der Haar al eens Europees kampioen. Hij versloeg in het Brabantse Huijbergen Wout van Aert en pakte de titel bij de eerste editie waar ook de profs om de Europese kampioenstrui streden. "Van Aert in een duel kunnen kloppen is wel heel mooi, zeker als je ziet wat die jongen op dit moment presteert." Bekijk hier hoe Van der Haar in 2015 de titel veroverde:

Op de vraag wat de Europese titel hem heeft opgeleverd, antwoordt Van der Haar 'erkenning'. "Een titel brengt altijd heel veel erkenning met zich mee. Het is iets wat je achter je naam kan zetten, op je palmares kan zetten. Een titel heeft altijd wat meer dan een normale overwinning." Intussen is de EK vaste prik op de kalender. "Hoe vaker je dit soort wedstrijden rijdt, hoe belangrijker ze worden. De trui begint ook steeds bekender te worden bij iedereen", zegt Van der Haar. De laatste jaren was het tricot echter nauwelijks te zien. Mathieu van der Poel, winnaar van de laatste drie edities, zegevierde de laatste twee jaar ook op de WK waardoor de blauwe sterren verdwenen onder het regenboogshirt.

Wanneer rijdt Van der Poel een cross? Mathieu van der Poel is er zondagmiddag niet bij. Net als Wout van Aert heeft hij een rustperiode ingelast na het overvolle programma op de weg. Zoals het er nu naar uitziet, rijdt Van der Poel zijn eerste veldrit op 12 december in Antwerpen. Op 23 december kruist hij in Herentals de degens met Van Aert, voor het eerst na hun fraaie duel in de Ronde van Vlaanderen.

Bij afwezigheid van Van der Poel is Van der Haar de belangrijkste Nederlandse troef. Het parcours in Rosmalen ligt hem goed, verwacht hij. "Het is veel draaien en keren, vlak en explosief. Er zitten ook een paar rechte stukken in waar tempo moet worden gemaakt." Of Aerts of Iserbyt zich op dat parcours de topfavoriet mag noemen, laat Van der Haar in het midden. "Ik zie ze als bijna gelijk. Als er heel veel moest worden geklommen, zou ik Eli wat hoger zetten. Maar met dit parcours denk ik echt dat ze aan elkaar gewaagd zijn."