Rechter grijpt in bij ruziënde ondernemersfamilie Blokker: zoon geschorst

De familie Blokker heeft al jaren niets meer met de gelijknamige winkelketen te maken, maar moeder en zoons beheren binnen een investeringsbedrijf wel het vermogen van de oprichter, vader Jan Blokker. Daarover is zoveel onenigheid ontstaan dat moeder Els haar zoons voor de rechter heeft gedaagd. Die stelt haar vandaag deels in het gelijk en schorst een van de zoons als bestuurder.

Moeder en zoons Blokker zijn alle drie voor een derde eigenaar van de bedrijvengroep die het familievermogen van zo'n 1 miljard euro beheert, in de vorm vastgoed en beleggingen. De drie zitten ook in de overkoepelende stichting, samen met drie bestuurders van buiten. Moeder heeft zes stemmen over beslissingen, de broers samen ook. De onafhankelijke bestuurders hebben ieder één stem.

In de familie is in de loop der tijd onrust ontstaan. Moeder Els en broers Erwin en Mark zijn het oneens over welke beslissingen er moeten worden genomen en kunnen niet meer met elkaar door een deur. Samenwerken als bestuurders is niet meer mogelijk. Els wil dat haar zoons vertrekken uit het bedrijf.

Verstoorde verhoudingen

In het verslag van de uitspraak wordt duidelijk hoezeer de verhoudingen verstoord zijn geraakt. "Van vruchtbaar overleg is al lange tijd geen sprake meer", concludeert de rechter. "De standpunten over en weer zijn verhard en compromissen kunnen niet worden gevonden."

In het verslag staan ook enkele passages uit een van de vele mails die beide broers hebben verstuurd, naar zowel hun moeder als naar de onafhankelijke bestuurders. In een mail naar bestuurders stond ook een doodswens: "STERF AJB OP EEN LANGZAME DOOD."

Door deze mails maken de bestuurders in mei vorig jaar de keuze om een van de broers niet meer toe te laten tot de vergaderingen. "Grensoverschrijdend gedrag, smaad, laster, bedreiging en beledigende taal passen niet. De overige bestuursleden dulden [zoon 2] niet meer in de vergadering en beraden zich over persoonlijke beveiligingsmaatregelen."

Twee van de drie onafhankelijke bestuurders stappen vervolgens op. Een broer reageert daarop: "Ik zou jullie 2 graag willen bedanken maar ik zou niet weten voor wat eigenlijk dus dat doe ik dan ook niet." De broers oefenen druk uit om ook de overgebleven bestuurder te laten opstappen. Ook die vertrekt uiteindelijk.

Onderzoek

Na de zitting van vorige maand heeft de ondernemingskamer besloten in te grijpen. Die oordeelt dat de broers "op ongepaste wijze" druk hebben uitgeoefend op de overgebleven onafhankelijk bestuurder zodat die ook zou opstappen. Op die manier probeerden ze volgens de ondernemingskamer hun zeggenschap te vergroten.

De kamer doet uitspraken bij zaken binnen bedrijven en heeft bijvoorbeeld de macht om iemand te schorsen. Dat gebeurt ook in deze zaak. Een van de zoons, Mark, wordt per direct geschorst als bestuurder in het investeringsbedrijf.

Naast die beslissing draagt de ondernemingskamer de familie op om bij elk van de drie bedrijven zo snel mogelijk een bestuurder van buitenaf aan te stellen om de aandelen te beheren. Ook moet er een onderzoek komen naar de gang van zaken en het beleid bij de drie bedrijven.