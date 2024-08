Officieel: Ajax presenteert Weghorst, Oranje-spits tekent voor twee jaar

Ajax heeft de komst van Wout Weghorst wereldkundig gemaakt. De 32-jarige spits komt over van Burnley en tekent voor twee jaar tot medio 2026.

Daarmee komt er een einde aan een lange tijd van wachten voor Ajax en Weghorst. Het duurde lang om de deal rond te maken, mede omdat Ajax nog geld vrij moest maken.

Weghorst keert na zes jaar terug in de eredivisie. De man uit het Twentse Borne speelde in Nederland voor FC Emmen, Heracles en AZ. Daarna kwam hij uit voor VfL Wolfsburg, Burnley, Besiktas, Manchester United en Hoffenheim. Aan de laatste drie clubs werd hij door Burnley verhuurd.

'Wout staat voor absolute topsportbeleving'

Voor Ajax is het de eerste grote aangetrokken naam in deze transferperiode. Na veel uitgaven in de vorige transferzomers heeft de club onder leiding van de nieuwe technisch directeur Alex Kroes een stuk minder te besteden.

Alleen Bertrand Traoré (transfervrij) en Daniele Rugani (huur van Juventus) kwamen nieuw naar de Johan Cruijff Arena.

"Wout staat voor absolute topsportbeleving en dat vinden wij enorm belangrijk bij Ajax", lichtte technisch directeur Alex Kroes toe in een persbericht. "Hij is een veel scorende spits die het iedere tegenstander continu lastig maakt. Er komen veel wedstrijden aan de komende maanden, dus we zijn blij dat Wout ons komt versterken."