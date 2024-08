Madueke voor het eerst in selectie Engeland, Grealish en Maguire keren terug

Noni Madueke is voor het eerst opgenomen in de selectie van Engeland. De voormalig PSV'er is een van de vier nieuwe gezichten in de selectie van interim-bondscoach Lee Carsley, die de positie invult sinds het vertrek van Gareth Southgate.

De aanvaller van Chelsea maakte afgelopen weekend indruk met een hattrick in de Premier League en mag hopen op zijn debuut. Engeland speelt in de Nations League op 7 september tegen Ierland en op 10 september tegen Finland.

Naast Madueke debuteren ook Angel Gomes (Lille), Tino Livramento (Newcastle United) en Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) in de Engelse hoofdmacht. Carsley kent het kwartet uit zijn tijd als coach van Jong Engeland.

Grealish en Maguire

Een andere opvallende naam in de eerste selectie van Carsley is die van Jack Grealish. De 28-jarige speler van Manchester City werd door Southgate gepasseerd voor het afgelopen EK, waar Engeland in de halve finale won van Oranje maar de Europese titel aan Spanje moest laten.