Man zit ruim een jaar te lang in gevangenis Lelystad door fout in Frankrijk

Een man heeft dertien maanden te lang vastgezeten in de gevangenis in Lelystad, meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De Nederlander was in Frankrijk veroordeeld, maar mocht zijn straf in Lelystad uitzitten. De Franse autoriteiten vergaten door te geven dat de man in juni 2023 al op vrije voeten mocht komen.

Het is niet duidelijk waarvoor de man is veroordeeld, schrijft Omroep Flevoland. Nadat hij naar Nederland was overgebracht, hebben de Franse autoriteiten zijn straf ingekort. Dat besluit is alleen niet gedeeld met Nederland.

Op 11 juni van dit jaar kwam hierover wel bericht uit Frankrijk. Nederland heeft toen om extra uitleg gevraagd. Op 2 juli kwam de toelichting binnen en was het duidelijk dat de man al ruim een jaar eerder vrijgelaten had moeten worden. Drie dagen later is de man in vrijheid gesteld.

De man komt mogelijk in aanmerking voor een schadevergoeding, schrijft de regionale omroep.