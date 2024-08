Drugsafval vermengd met mest uitgereden op Brabantse akkers

Op drie akkers in Baarle-Nassau is mest uitgereden dat was vermengd met drugsafval. Dat meldt de politie. De eigenaren van de akkers zijn verhoord. Het gaat om drie mannen van 48, 49 en 72 jaar oud. De politie beschouwt hen als verdachten.

Bemonsterd

Eerder dit jaar ontving de politie een anonieme tip over een mogelijk vervuilde akker in de Brabantse gemeente. Uit een onderzoek dat plaatsvond in mei bleek inderdaad dat op deze akker mest was uitgereden met drugsafval.

De politie vermoedde dat er meerdere akkers verontreinigd waren en liet er in totaal twintig bemonsteren, allemaal in Baarle-Nassau. Drie daarvan blijken vervuild te zijn met chemisch drugsafval van de productie van crystal meth.

Het gaat om percelen waar uien worden verbouwd, schrijft Omroep Brabant. De Nationale Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is volgens de politie nauw betrokken bij het onderzoek. "Hiermee wordt voorkomen dat de voedselkwaliteit in gevaar komt", aldus de politie.

Direct in de grond

Criminelen dumpen afval uit drugslabs vaak langs de weg of in een bos. Steeds vaker wordt het chemische afval direct in de grond geloosd. Dat leidt soms tot jarenlang juridisch getouwtrek, omdat vaak onduidelijk is wie de chemische troep moet opruimen en wie waarvoor moet opdraaien.

Het is moeilijk precies te zeggen hoeveel drugsafval wordt geloosd in Nederland. Volgens de regionale omroep waarschuwen deskundigen al langer dat niemand weet hoe vaak deze 'onzichtbare' drugsafvallozingen voorkomen.