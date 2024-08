Nederland wil export ASML naar China verder beperken, meldt persbureau Bloomberg

De Nederlandse regering overweegt om de export van ASML naar China verder aan banden te leggen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De chipmachinefabrikant uit Veldhoven heeft een aantal contracten lopen met China over onderhoud van machines die al in dat land zijn. Het kabinet zou de exportvergunningen voor onderdelen niet verlengen als deze contracten aan het einde van het jaar aflopen. ASML geeft geen commentaar op vragen van de NOS.

Met de verdere exportbeperkingen zou een einde komen aan het leveren van onderdelen voor relatief nieuwe modellen chipmachines, de zogeheten DUV-machines. Dat moet het voor China moeilijker maken om te concurreren op de wereldwijde markt van supersnelle chips.

Dit alles is in lijn met een al langer lopende strategie van de Verenigde Staten om de ontwikkeling van chips in China te dwarsbomen. In 2023 oefende de VS zware druk uit op Nederland om de export van ASML naar China te beperken. Ook deze keer zou er druk uitgeoefend zijn door de regering van president Biden.

Net als ASML geeft het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp geen commentaar op het bericht.