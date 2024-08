Vanavond op tv: Gesprekken rijksbegroting • Nieuwe kroongetuigezaak • Bellen met de baas na werktijd

Na werktijd geen telefoontje van de baas

In Australië is deze week een wet aangenomen die bepaalt dat werknemers telefoontjes van de baas na werktijd mogen negeren. Alleen als het echt 'onredelijk' is om niet te antwoorden, moet je je telefoon opnemen. Wat wel en niet redelijk is, moeten werkgever en -nemer met elkaar afspreken. In Duitsland en Frankrijk geldt een soortgelijke wet. Ook in Nederland ligt er al sinds 2018 een wetsvoorstel over de bereikbaarheid van werknemers buiten werktijd, ingediend door de PvdA. Die wet is er nog steeds niet doorheen, ter ongenoegen van vakbond FNV, die wettelijke afspraken hierover wel ziet zitten.