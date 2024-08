Hardlopen is ongekend populair: 'Gezond blijven, laagdrempelig en influencers'

Hardlopen is ongekend populair. Of het nou gaat om de marathons van Rotterdam en Amsterdam of de regionale dorpsloop. Afgetrainde atleten en enthousiaste liefhebbers staan in de rij om deel te nemen. Startnummers zijn in een mum van tijd uitverkocht.

Wat maakt hardlopen nou zo ontzettend aantrekkelijk dat de organisatoren niet meer aan de vraag kunnen voldoen?

Het was vorige week een opvallend bericht: alle 17.000 startbewijzen voor de marathon van Rotterdam waren binnen een recordtijd van tweeënhalf uur uitverkocht. En dat terwijl de wedstrijd pas op 13 april 2025 plaatsvindt. Alsof het een concert van een populaire wereldartiest betreft.

Een jaar eerder had 'Rotterdam' nog zeven dagen nodig om alle wedstrijdkaarten te verkopen. Het past in de trend dat hardloopwedstrijden steeds geliefder worden.

Fraude

De marathon van Amsterdam kreeg in 2023 zelfs te maken met ticketfraude, nadat er toegangsbewijzen waren doorverkocht via Marktplaats. De organisatie hoopt dit probleem voortaan te ondervangen met een eigen doorverkoopplatform.

De marathon in de hoofdstad is namelijk ook dit jaar weer uitverkocht. En dat gebeurde sneller dan ooit. In 2023 sloot de verkoop in juli, terwijl dit jaar al in april alle 45.000 toegangsbewijzen waren verkocht.