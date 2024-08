Eerste paralympisch goud Nederland: baanwielrenster Groot pakt titel op tijdrit

De eerste gouden medaille voor Nederland op de Paralympische Spelen in Parijs is binnen: baanwielrenster Caroline Groot heeft de paralympische titel gepakt op de tijdrit over 500 meter.

In de finale bleef ze de Française Marie Patouillet met 1,134 seconden voor. Het is voor Groot de eerste paralympische titel, nadat zij in Tokio al brons had gewonnen op dit onderdeel. Het brons is voor de Canadese Kate O'Brien.

De Britse regerend paralympisch kampioen Kadeena Cox was de grootste bedreiging voor Groot, maar zij verprutste haar start volledig, ging onderuit en kreeg geen herstart van de jury. Daardoor kwam de weg naar paralympisch goud open te liggen voor Groot.