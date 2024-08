Baanwielrenster Groot mikt na wereldrecord op eerste paralympische medaille Nederland

Baanwielrenster Caroline Groot heeft op de eerste dag van het paralympisch toernooi in Parijs gelijk indruk gemaakt. In de kwalificatie voor de tijdrit over 500 meter verbeterde de 26-jarige Groot haar eigen wereldrecord in de C5-klasse met 0,009 seconden tot 35,390.

In de strijd om de medailles (vanaf 15.45 uur) fietst Groot, winnaar van olympisch brons in Tokio, in de laatste van zes heats. De andere finalisten zijn regerend olympisch kampioen Kadeena Cox, winnares van zilver in Tokio Kate O'Brien, Li Xiaohui, Marie Patouillet en Nicole Murray.