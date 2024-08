Opnieuw man doodgeschoten na aanval met mes in Duitsland

In de Duitse stad Recklinghausen heeft de politie een man doodgeschoten die iemand zou hebben aangevallen met een mes. Het gaat om een man van 33, meldt de politie Recklinghausen, in het westen van het land.

Volgens de krant Bild had de man ruzie met zijn vader en is daarbij een mes getrokken. De vader zou gewond zijn geraakt aan zijn hand.

De politie zou zijn gewaarschuwd door de moeder van de verdachte. Eenmaal ter plaatse zou de man op de agenten zijn afgerend. De politie omschrijft het als een "dreigende situatie" en zegt dat "als gevolg daarvan een vuurwapen is gebruikt".

Volgens lokale media werd de man in zijn nek geraakt. Hij overleed aan zijn verwondingen. De politie van het nabijgelegen Dortmund onderzoekt de gebeurtenissen.

Solingen

Het incident in Recklinghausen volgt kort na andere aanvallen met messen in Duitsland. Bij een aanslag in Solingen werden vrijdag drie mensen gedood en raakten acht anderen gewond.

Dinsdag werd in het Duitse Moers een man van 26 doodgeschoten die agenten zou hebben aangevallen met messen. Eerder kwam er een melding binnen dat hij een voorbijganger had aangevallen en anderen had bedreigd. Zijn motief is nog onduidelijk.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag in Solingen is opgeëist door terreurorganisatie Islamitische Staat. De vermoedelijke dader heeft zichzelf aangegeven. Het gaat om een Syriër die woonde in een vluchtelingopvang. Zijn asielaanvraag was afgewezen maar het kwam niet tot een uitzetting. De aanslag heeft de politieke discussie over migratie in het land aangewakkerd.

Bondskanselier Scholz omschreef de aanslag in Solingen als "terrorisme tegen ons allemaal'. In een persconferentie kondigde hij maandag strengere wapenwetten aan. Ook pleitte hij voor het aanpakken van irreguliere immigratie.