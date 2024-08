Wat voegt Weghorst eigenlijk toe aan Ajax? 'Pusht iedereen tot het maximale'

In dat opzicht is Weghorst de ideale speler, vertelt John Stegeman, die twee seizoenen met een jonge Weghorst werkte bij Heracles Almelo. "Hij had echt een ijzeren wil om te slagen, daar was hij iedere dag mee bezig", vertelt Stegeman.

"Hij brengt een bepaalde discipline en mentaliteit mee, die denk ik heel erg prettig is. Je hebt graag winnaars in je elftal en Wout... dat is een winnaar pur sang", stelt Stegeman. "Maar ik denk ook dat hij goed past in de speelwijze van Farioli met het hoge druk zetten, dat zijn facetten die Wout prima beheerst."

Dat onderschrijft ook Marciano Vink, oud-speler van onder meer Ajax en PSV en tegenwoordig voetbalanalyticus voor sportzender ESPN. "Ik denk dat Weghorst een bepaalde 'competitie' kan brengen in het elftal. En als je naar de cijfers kijkt, dan is hij enorm goed in het druk zetten. Dat komt echt door zijn werkethos."

In de top van het EK

De cijfers van statistiekenbureau Opta geven Stegeman en Vink gelijk. Op het afgelopen EK in Duitsland registreerde Opta hoe vaak spelers hun tegenstander onder druk zetten, en op dat onderdeel hoorde Weghorst bij de drie actiefste spelers op het toernooi.

Liefst 135 keer oefende Weghorst druk uit op de helft van de tegenstander, wat betekent dat hij ofwel een poging deed om de bal te veroveren, ofwel een pass van een tegenstander probeerde onmogelijk te maken. Dat deed hij in slechts 134 speelminuten, wat betekent dat hij omgerekend 90,7 keer per 90 minuten druk zette. Een hoog gemiddelde, dat door slechts twee spelers op het EK werd overtroffen.