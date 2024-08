Feyenoord heeft met Juventus-verdediger González gewenste versterking binnen

Feyenoord heeft de gewenste defensieve versterking binnen: de Rotterdammers huren Facundo González voor een seizoen van de Italiaanse topclub Juventus, waarbij ook een optie tot koop is opgenomen in de overeenkomst.

González is een 21-jarige Uruguayaan die centraal in de verdediging het best tot zijn recht komt. Hij werd een jaar geleden door Juventus opgepikt uit de jeugdopleiding van het Spaanse Valencia CF, maar direct uitgeleend aan Sampdoria op het tweede niveau in Italië.

"Ik kreeg al snel een heel goed gevoel bij de club na de gesprekken die ik heb gevoerd en het beeld dat voor mij werd geschetst," vertelt de linksvoetige verdediger op de clubwebsite van Feyenoord. "Dat er al meerdere Latijns-Amerikaanse spelers in de selectie zitten gaat zeker helpen om mij sneller aan te passen. Ik kijk er dan ook heel erg naar uit om aan dit nieuwe avontuur te beginnen."

Wereldkampioen onder 20

González, regelmatig 'Facu' genoemd door media in zijn vaderland, maakte vooral indruk op het WK voor spelers tot 20 jaar in juni 2023. Daar wist hij met Uruguay beslag te leggen op de wereldtitel door Italië in de finale te verslaan. Hij werd uitgeroepen tot beste verdediger van het toernooi.

Hij wacht nog op zijn debuut in het eerste elftal van Uruguay.