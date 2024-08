Gouden 3x3-basketballer Van der Horst naar Team Utrecht: 'Jonge generatie helpen'

Het hoogste platform in het 3x3-basketbal is de World Tour, een reeks van toernooien over de hele wereld. Zaterdag speelt Van der Horst in Hongarije daarin zijn eerste wedstrijden met Team Utrecht.

Spelen 2028

De 33-jarige Van der Horst hoopt er ook op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles bij te zijn. Hij wil de jongere spelers van Team Utrecht naar dat niveau te helpen. "Ik heb dat ook tegen de jongens gezegd: jullie zijn de toekomst van 3x3 in Nederland. Wij worden allemaal oud. Mijn komst moet dit team consistenter kunnen maken, ook met het oog op volgend seizoen."