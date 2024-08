Nagelsmann selecteert Stiller en geeft Rüdiger rust voor interlands tegen Oranje en Hongarije

Angelo Stiller is voor het eerst opgeroepen voor de Duitse voetbalploeg. De middenvelder van VfB Stuttgart is, in vergelijking met het voorbije EK, de enige nieuweling in de selectie van bondscoach Julian Nagelsmann.

Duitsland speelt op 7 september tegen Hongarije en drie dagen later in Amsterdam tegen Nederland. Beide wedstrijden maken deel uit van de Nations League.

Geen Rüdiger

Antonio Rüdiger ontbreekt in de selectie. Volgens de Duitse voetbalbond besloot de verdediger na gesprekken met de bondscoach om wat tijd te nemen voor herstel "na een intensieve zomer".