A2 bij Utrecht tijdens extra druk weekend opnieuw dicht

Rijkswaterstaat verwacht vanwege het einde van de vakantieperiode de komende dagen extra drukte op de A2. Voor de derde week op rij wordt de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Oudenrijn en Vianen van donderdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur afgesloten.

"Van alle weekenden waarbij we vanaf donderdagavond werken, is dit het allerdrukste weekend", zegt Rijkswaterstaat. "Cijfers uit het verleden laten zien dat er deze vrijdag zo'n 15 procent meer verkeer op de weg is. Dat kan zomaar twee uur extra file opleveren." Dat komt volgens Rijkswaterstaat vooral omdat de zomervakantie in het midden van het land al voorbij was en daar de sportclubs en scholen weer zijn begonnen en de regio Noord terugkeert van vakantie.

'Massaal wegblijven'

Omdat de werkzaamheden aan de A2 dus nog steeds doorgaan, roept Rijkswaterstaat autogebruikers op om "nog één keer massaal weg te blijven bij de (snel)wegen in de regio Utrecht". Mensen die morgen echt de weg op moeten, wordt geadviseerd dat te doen voor 14.00 uur of na 18.00 uur.

Bijkomend nadeel is dat er dit weekend vanwege werkzaamheden ook minder treinen van en naar Utrecht Centraal Station rijden. Die werkzaamheden beginnen morgen echter pas om 21.00 uur, waardoor er waarschijnlijk geen conflicten ontstaan met de avondspits op de weg.

Extreem druk

De afgelopen twee weken was het vrijdag extreem druk rond Utrecht op de wegen naar het zuiden. Twee weken geleden werd het een chaos in Nieuwegein, doordat navigatiesystemen automobilisten door die plaats stuurden. Het verkeer in de gemeente stond urenlang vast. Ook vorige week was er weer veel hinder.

Volgende week en de week daarop wordt in de weekenden opnieuw aan de A2 gewerkt. Dan beginnen de werkzaamheden echter pas vrijdagavond in plaats van donderdagavond.

Wat komt er allemaal kijken bij zo'n asfaltoperatie? Onze verslaggever kreeg vorig weekend een kijkje achter de schermen: