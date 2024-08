Politie biedt excuses aan voor gebruik geweld op feest in Ruinerwold

Volgens de politie is "letsel ontstaan bij meerdere personen" en had het "anders opgelost kunnen worden". Gisterochtend heeft de politieleiding daarom de familie Westenbrink bezocht bij de Perenhoeve. Bob Joop van der Woude, lid van de districtsleiding van de politie Drenthe, betreurt ten zeerste dat er letsel is ontstaan. "Van ons mag je verwachten dat er voorspelbaar en de-escalerend gehandeld wordt. Dat is vrijdagavond niet gebeurd."

"Het heeft veel impact gehad", gaat hij verder. "Dit raakt ons zelf ook. Het gesprek dat we hebben gehad was hopelijk een eerste stap in de richting van vertrouwen."

Nico Westenbrink vertelt dat het bezoek van de politie in de goede aarde viel bij hem en zijn familie. "Ze hebben iedereen een hand gegeven, ieders verhaal aangehoord en hadden bossen bloemen voor ons mee. Daar hadden wij alle waardering voor", zegt hij. "Ze gaven duidelijk een signaal dat dit niet is hoe de politie zich moet gedragen."

Wapenstok was legitiem

De betreffende agenten zijn niet op non-actief gezet, omdat het inzetten van de wapenstok volgens Van der Woude legitiem was. "Die mag gebruikt worden als er een bepaalde mate van belemmering is geweest, en die was er." Politiewerk is mensenwerk, benadrukt hij. "Agenten moeten beslissingen vaak binnen een paar seconden maken. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee."

Agenten mogen in Nederland geweld toepassen als de situatie dat behoeft. Wel zijn er regels verbonden aan geweldsgebruik. Als agenten dat doen, moeten ze dat melden bij een hulpofficier van justitie. Daarna wordt de situatie onderzocht en beoordeeld. De melding bij de hulpofficier is gemaakt en op dit moment is het beoordelingsproces nog bezig.