Plat, Jong en Dorsman: op deze 7 Nederlandse paralympiërs moet je letten

Het paralympisch vuur brandt in Parijs en vanaf vandaag strijden topsporters met een fysieke of geestelijke beperking anderhalve week om eeuwige roem.

In de Franse hoofdstad zijn 85 Nederlandse atleten neergestreken, waarvan 24 sporters hun debuut maken op de Spelen. Er mag best iets verwacht worden van de Nederlandse ploeg. Op de Spelen van Tokio drie jaar geleden veroverden de Nederlandse paralympiërs 24 keer goud.

Wie zijn de blikvangers op de Spelen in Parijs? Op deze zeven Nederlandse atleten en teams moet je extra letten:

Jetze Plat, omdat hij drie verschillende sporten doet

De stalen armen van Jetze Plat gaan een uitputtende anderhalve week tegemoet. De 33-jarige in Vrouwenakker opgegroeide atleet komt in actie op vier onderdelen in drie verschillende sporten: de para-triatlon, de para-marathon en het para-wielrennen (tijdrit en wegrace).

Plat, geboren met twee onvolgroeide benen, won in Tokio al goud in de wegrace en de triatlon. Ook in Rio 2016 pakte Plat al goud op de triatlon. Dit jaar doet de meervoudig wereldkampioen en Europees kampioen op de triatlon voor het eerst ook de marathon erbij. In het wheelen, zoals de sport genoemd wordt.