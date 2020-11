Kaag: blij dat Biden en Harris er staan • Nog geen reactie uit China, Rusland

Toen Amerikaanse media gisteren Pennsylvania callden, werd er geschiedenis geschreven. Niet alleen omdat Joe Biden daarmee president Trump had verslagen, maar ook omdat het betekent dat Kamala Harris vicepresident wordt.

Nooit eerder bekleedde een vrouw die functie. Of een zwarte Amerikaan. Of iemand van Aziatische afkomst. Harris is het alle drie.

Kamala Harris doorbreekt weer barrière, 'Ze doet wat onze moeders ons voorhielden'