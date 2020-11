In enkele staten is uitslag nog onduidelijk • Nog geen reactie uit China, Rusland

Joe Biden heeft genoeg staten binnengehaald om de presidentsverkiezingen te winnen, maar Amerikaanse media hebben nog niet alle staten tussen hem en president Trump verdeeld. In Georgia, North Carolina en bij sommige media ook Arizona is de strijd nog te spannend om een winnaar aan te wijzen. Ook Alaska is nog niet toegewezen. Een overzicht:

Georgia (16 kiesmannen)

Biden: 49,5 procent van de stemmen; Trump: 49,3 procent van de stemmen. Naar schatting is 99 procent van de stemmen geteld. Vanwege de kleine marge komt er een hertelling.

North Carolina (15 kiesmannen)

Trump: 50,1 procent van de stemmen; Biden 48,7 procent van de stemmen. Naar schatting is 99 procent van de stemmen geteld. Hoewel Trump een voorsprong van ruim 75.000 stemmen heeft, is hij door persbureau AP en andere media niet als winnaar uitgeroepen omdat er nog veel poststemmen te tellen zijn. Dat mag doorgaan tot 12 november.

Arizona (11 kiesmannen)

Biden: 49,5 procent van de stemmen; Trump: 49 procent van de stemmen. Naar schatting is 90 procent van de stemmen geteld. Persbureau AP en Fox News hebben Biden woensdag al uitgeroepen tot winnaar in Arizona, maar zijn tot nu toe de enige grote Amerikaanse media die dat doen. Andere media stellen dat de uitkomst van de nek-aan-nekrace nog onduidelijk is.

Alaska (3 kiesmannen)

Trump: 62,1 procent van de stemmen; Biden: 33,5 procent van de stemmen. Naar schatting is de helft van de stemmen geteld. Trump heeft een enorme voorsprong op Biden in deze staat, die op de verkiezingen in 1964 na altijd naar de Republikeinse kandidaat ging. Toch is er nog geen winnaar. Persbureau AP wijst erop dat er nog geen gegevens over poststemmen bekend zijn gemaakt en de staat dat ook niet verwacht te doen voor 10 november.

De bron van deze cijfers is Associated Press, het grootste Amerikaanse persbureau. Dat heeft op basis van eerdere verkiezingen een sterke reputatie opgebouwd en wordt door tal van Amerikaanse en buitenlandse media beschouwd als 'gouden standaard' bij het volgen van de uitslagen. Ook de kaart op NOS.nl is gemaakt door AP.