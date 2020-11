Biden: dit is een duidelijke zege • 'Schoonzoon benaderde Trump over erkennen verlies'

Jared Kushner, schoonzoon en adviseur van president Trump, heeft zijn schoonvader benaderd over het erkennen van de verkiezingsnederlaag. Dat meldt CNN op basis van twee anonieme bronnen. Het is niet duidelijk wat Kushner tegen Trump zou hebben gezegd en of er iets is afgesproken.

De Amerikaanse president legt zich niet bij het verlies neer, want volgens hem is er massaal gefraudeerd. Hij heeft aangekondigd allerlei rechtszaken te gaan voeren. Er zijn geen aanwijzing van grootschalige stembusfraude.

Anonieme medewerkers van Trump hebben tegen ABC News gezegd dat vermoeidheid en teleurstelling nu overheersen in het campagneteam. "Een vreselijk gevoel", zegt een van hen.