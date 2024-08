Pannenkoekenrestaurants onverminderd populair door opa's en oma's

Terwijl andere horecagelegenheden moeite moeten doen om hun zaak vol te krijgen, blijven pannenkoekenrestaurants onverminderd populair. Dat komt mede door de vergrijzing, constateert ABN AMRO.

Senioren zorgen samen met hun familie voor zo'n driekwart van de omzet in pannenkoekenhuizen. De bank noemt de vooruitzichten "veelbelovend" omdat de groep senioren de komende jaren zal blijven groeien.

"De vergrijzing zorgt ervoor dat meer opa's en oma's met hun kinderen en kleinkinderen de weg naar pannenkoekenrestaurants vinden", zegt Janneke van der Ham van de Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants.

Weinig faillissementen

In totaal zijn er 339 pannenkoekenrestaurants in Nederland. Dat is bijna 12 procent meer dan in 2010, blijkt uit het onderzoek van de bank. Het aantal faillissementen bleef de afgelopen acht jaar beperkt tot vijf. Daarmee is de pannenkoekenbranche een van de meest stabiele horecabranches.

Dat restaurants met de zoete (of hartige) lekkernij populair blijven komt ook doordat pannenkoeken relatief goedkoop zijn en snel op tafel staan. Ook de locatie speelt een grote rol. Pannenkoekenhuizen zitten vaak bij natuurgebieden en wandel- en fietsroutes. "Dat maakt ze ideaal voor gezinnen, fietsers en wandelaars", aldus de bank.