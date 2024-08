Doden en gewonden in Japan door krachtige orkaan Shanshan

De krachtige orkaan Shanshan heeft in Japan aan drie mensen het leven gekost. Tientallen mensen zijn gewond geraakt en veel huishoudens zitten zonder stroom.

In delen van de zuidelijke prefectuur Miyazaki viel in 24 uur tijd circa 60 centimeter regen, meer dan gemiddeld in een reguliere augustusmaand. Er zijn windstoten gemeten tot 252 kilometer per uur.

In de stad Gamagori veroorzaakte de hevige regenval een aardverschuiving, waardoor een huis werd verwoest. Drie bewoners kwamen om het leven: een echtpaar van in de 70 en hun volwassen zoon. Twee dochters overleefden het natuurgeweld. In de regio raakten tientallen mensen gewond, voornamelijk door rondvliegende dakpannen en kapotte ramen.

Voor de kust van de regio Kagoshima wordt een man van in de zestig vermist. Hij was in het onstuimige weer van zijn boot gevallen, melden de autoriteiten.

60 centimeter regen

Meteorologen zeiden vooraf dat Shanshan een van de zwaarste orkanen is waar het land mee te maken heeft gehad. Er werd gewaarschuwd voor overstromingen, aardverschuivingen en modderstromen. De krachtige tyfoon trekt de komende dagen richting het hoofdeiland Honshu, met de hoofdstad Tokio en steden als Osaka en Nagoya.

Beelden van de schade door de orkaan: