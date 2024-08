Nieuwe klap voor Feyenoorder Stengs; na mislukte transfer nu knieoperatie

Feyenoorder Calvin Stengs laat zich deze week opereren aan zijn linkerknie. Op de clubsite meldt Feyenoord dat Stengs na zijn operatie een herstel van meerdere weken wacht.

Eerder deze zomer zag de linkspoot een transfer naar het Amerikaanse Charlotte FC afketsen.

Stengs schrijft op Instagram dat deze blessure nieuw is en los staat van eerdere problemen aan zijn knie. "Door een moment in de wedstrijd tegen Sparta heb ik een blessure opgelopen aan mijn linkerknie."

"Hoewel ik er daarna in de wedstrijd geen last meer van had - en het niet dezelfde knie is waar ik eerder zwaar aan geblesseerd ben geraakt - blijkt een operatie toch noodzakelijk om te herstellen."

Stengs speelde de wedstrijd tegen Sparta uit. Feyenoord speelde op Het Kasteel met 1-1 gelijk.

Geen stap naar VS

Stengs zag zijn stap naar Charlotte afketsen. Na een medische keuring sloeg de twijfel aan beide kanten toe, legde Stengs eerder uit.