Minder besmettingen in Duitsland • Koningin Elizabeth met mondkapje

Het aantal nieuwe besmettingen in Duitsland was in de voorbije 24 uur 16.017, meldt het Robert Koch Instituut, de Duitse variant van het RIVM. Het is voor het eerst in drie dagen dat sprake is van een daling. Gisteren werden nog 23.339 nieuwe besmettingen gemeld, het hoogste aantal in één dag.

Duitsland heeft in vergelijking met veel andere Europese landen nog altijd weinig coronabesmettingen. De maatregelen om de uitbraak te bestrijden zijn echter niet minder. Sinds begin deze maand gelden strenge maatregelen. Horeca, bioscopen, theaters en sportscholen zijn dicht; Duitsers mogen maar met twee huishoudens samenkomen, zowel in publieke ruimtes als privé. Doel is ook om de Kerst enigszins normaal te kunnen vieren.