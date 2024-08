Vader doet verhaal na incident met wolf in Leusden: 'iedereen was in shock'

De vader van het meisje dat gewond raakte bij een confrontatie met een wolf op landgoed Den Treek bij Leusden heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. In een terugblik bij RTV Utrecht, samen met de directeur van de bso, noemt hij het incident "surrealistisch".

Matthijs, de vader, kreeg op 16 juli een belletje van de buitenschoolse opvang Vrijland Amersfoort; zijn 5-jarige dochter zou zijn gebeten door een wolf en hij moest haar zo snel mogelijk ophalen.

Die ochtend verstopten 36 kinderen en meerdere begeleiders appels in het gras voor een speurtocht. Een van de begeleiders hoorde geritsel, vertelt bso-directeur Laurens Zaalberg: "In een flits zag ze de wolf. Het meisje werd beslopen en aangevallen. Ondanks de lage sluipstand, was hij supersnel. Het meisje werd kort in haar rechterzij gebeten, waarna ze naar links viel."

De begeleider gilde hard, waarna de wolf volgens haar het meisje weer losliet, zegt de bso-directeur. "De wolf liep weg en bleef zo'n tien meter verderop staan, keek nog even om en vertrok. Dit laatste hebben meerdere medewerkers gezien." De bso-begeleiders stuurden direct alle kinderen weg van de plek. Ondertussen probeerden ze de rust te bewaren.

'Surrealistisch'

Het 5-jarige meisje bleek gewond te zijn in haar zij. Haar ouders werden direct ingelicht. Vader Matthijs zegt dat hij schrok toen hij het telefoontje van de opvang kreeg. "Iedereen was behoorlijk in shock. Dat is ook niet gek natuurlijk."

Hij belde direct de huisarts, zegt hij. Die was ook verbaasd. "Het was even zoeken naar het medisch protocol. De huisarts belde daarom ook met het RIVM voor advies. Je merkt dan wel dat het de eerste keer is dat zoiets hier gebeurt."

De verwondingen van het meisje: