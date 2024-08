Wekdienst 29/8: Paralympische Spelen van start • Eerste interview Harris en Walz

Kabinet en coalitiepartijen dicht bij akkoord over plannen Prinsjesdag : de fractievoorzitters van de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben gisteravond drie uur overlegd op het ministerie van Financiën over de begrotingsplannen van het kabinet.

Condoomgebruik onder Europese 15-jarigen neemt af, blijkt uit onderzoek: in 2014 gebruikte nog 70 procent van de seksueel actieve jongens een condoom, in 2022 was dat nog 61 procent, concludeert de Wereldgezondheidsorganisatie. Van de meisjes gaf 57 procent aan dat er bij de laatste keer seks een condoom was gebruikt door de jongen, tegen 63 procent in 2014.