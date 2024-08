Computerstoring bij overheidsdiensten kwam door 'fout in softwarecode'

De storing bij de Nederlandse overheidsdiensten kwam door een softwarefout op een van de IT-netwerken van Defensie. Dat meldt minister Brekelmans (Defensie) in een Kamerbrief.

Zoals al werd vermoed, zat de storing in het zogenoemde Netherlands Armed Forces Integrated Network (NAFIN). Dat is een zwaarbeveiligd netwerk dat onder meer 180 defensielocaties met elkaar verbindt en ook wordt gebruikt bij datacenters van verschillende ministeries en politiebureaus.

"Door een fout in de softwarecode is een probleem ontstaan in de tijdsynchronisatie op het netwerk", schrijft Brekelmans. "Hierdoor was het niet mogelijk om verbinding te maken met dit netwerk. Er is vooralsnog geen indicatie dat de storing is veroorzaakt door een kwaadwillende partij."

'Laatste stappen gezet'

De meeste systemen werken inmiddels weer goed. "De komende uren worden de laatste stappen gezet om systemen volledig te laten functioneren", zegt de minister. "Defensie monitort dit uiteraard nauwgezet." Hij benadrukt dat "de veiligheid van processen bij Defensie" niet in gevaar zijn geweest.

Door de storing in het netwerk bij Defensie kwamen ook andere ministeries in de problemen die gebruik maken van dit netwerk. Het communicatiesysteem van de hulpdiensten haperde en inloggen met DigiD was niet mogelijk. Op luchthaven Eindhoven konden tot 17.00 uur geen vliegtuigen landen en opstijgen.

Noodnummer 112 was wel bereikbaar en de hulpdiensten konden terugvallen op noodscenario's, waardoor er geen gevolgen waren voor de alarmering en de inzet.