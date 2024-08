Kabinet en coalitiepartijen dicht bij akkoord over plannen Prinsjesdag

Op de vraag of de vier partijen nu niet toch stiekem aan het onderhandelen zijn met het kabinet over hun eigen wensen, reageerden zij ontkennend. Zij noemden het bijpraten en luisteren.

"Ik kom aanhoren wat de minister-president en zijn kabinet hebben gedaan met de begroting", zei Omtzigt bij het binnenlopen. "Ik kom luisteren waar het kabinet mee gekomen is", zei VVD-fractievoorzitter Yesilgöz.

Toch lieten de fractieleiders weten nu al te kijken of zij het eens kunnen worden met de plannen van het kabinet. En dat vindt premier Schoof ook een belangrijke voorwaarde. "We hebben goede gesprekken gehad, in een goede sfeer. We zijn vol goede moed dat we eruit gaan komen."

Nog niet alles is af

Kamerlid Vermeer van BBB, de rechterhand van fractievoorzitter Van der Plas, zegt tevreden te zijn omdat de begroting in lijn is met de coalitieafspraken van de vier partijen. "Maar nog niet alles is af en daar gaat kabinet morgen mee aan de slag."

Ook VVD-fractievoorzitter Yesilgöz houdt het kabinet naar eigen zeggen aan de afspraken die de vier regeringspartijen hebben gemaakt. "De werkende Nederlander moet erop vooruitgaan en ondernemers moeten wat terugzien. Dat staat in het Hoofdlijnenakkoord. Daar zal ik het op toetsen, dat is wat we hebben afgesproken."

PVV-leider Wilders en BBB-leider Van der Plas kwamen het ministerie binnen via een beveiligde ingang. Zij konden niet over de gesprekken worden geïnterviewd.

Donderdag bespreekt het kabinet de op- en aanmerkingen van de vier fractievoorzitters en volgt een tweede 'bijpraatronde'.