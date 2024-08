Nieuwe informatie over Trump-schutter, maar nog steeds geen duidelijk motief

Hij zat al bijna zes minuten op het dak, hij vloog voor de bijeenkomst met een drone rond, en zette als tiener gewelddadige posts online gericht tegen Joden en immigranten. Er is steeds meer informatie over de man die in juli de Amerikaanse oud-president Trump beschoot, maar over zijn motief tast de FBI nog altijd in het duister.

Op 13 juli vuurde de 20-jarige Thomas Crooks vanaf een dak acht kogels af op presidentskandidaat Trump, die een toespraak hield op een campagnebijeenkomst. Trump werd geraakt aan zijn oor. Een man in het publiek kwam om het leven. De schutter werd direct na de moordaanslag doodgeschoten.

De FBI gaf vandaag een update over het lopende onderzoek naar de schutter, waarvoor al meer dan duizend gesprekken zijn gevoerd. De nieuwe informatie ging voornamelijk over het online gedrag van Crooks. Maar ook met die gegevens kan de FBI nog niet zeggen wat hem dreef.

Niet links of rechts

Zo deed Crooks in de maand voor de aanslag meer dan zestig zoekopdrachten met de namen 'Trump' of 'Biden' erin. Hij zocht naar bijeenkomsten van zowel Republikeinen als Democraten. Ook zegt de FBI dat hij aanhanger was van verschillende ideologieën, waardoor hij niet als 'links' of 'rechts' bestempeld kan worden.

De schutter blijkt al sinds 2019 meerdere keren op zoek te zijn geweest naar informatie over explosieven. In september 2023 raadpleegde hij al een campagne-agenda van Trump. Crooks was gericht op zoek naar een groot evenement, denkt de FBI, en raakte in de ban van de campagnebijeenkomst in Pennsylvania, toevallig vlak bij waar hij woonde.

Er zijn geen aanwijzingen dat er anderen bij de moordaanslag betrokken waren.

Doelgericht

De FBI zegt nu wel een duidelijk beeld van de 'denkwijze' van de schutter te hebben, omdat hij zo doelgericht en gedetailleerd vooronderzoek blijkt te hebben gedaan om een groot evenement aan te vallen. Maar zijn motieven, en de reden dat hij uiteindelijk voor een aanslag op Trump koos, blijven een raadsel.

Het is de bedoeling dat het onderzoek over drie weken is afgerond.